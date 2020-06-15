中美疫情再度升溫，拖累市場擔憂情緒，香港恒生指數15日早盤開低310點之後維持低檔震盪，截至中午收盤，下跌150.53點，報24,150.85點，跌幅0.62％，暫時站穩在24,000點之上，成交量580億港元。

(工商 )

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