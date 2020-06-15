寒舍集團為向第一線防疫醫護人員致上感謝，攜手旗下飯店小編為代言人：台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗及礁溪寒沐酒店，首度推出「祝0健康」LINE貼圖系列，自五6月5日開賣以來，在各方熱烈參與下榮登當週LINE「正式場合用語」銷售排行榜第一名，透過日常用語提醒身邊好友不忘防疫重要性。將真摯關懷轉化為實際捐助，傳愛給每一位需要協助的人，貼圖所得將全數捐助予衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作指定用途。

為迎接全新時期「防疫新生活運動」，即日起至6月30日，寒舍集團邀請賓客一起參加「饕客總動員」，凡加入美饌卡會員一年期20,888元，可享有旗下四間飯店：台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗及礁溪寒沐酒店指定餐廳及商品專屬折扣優惠(最低5折)，並不定期推出會員優惠及住房獨家禮遇。入會即贈送價值8,000元餐飲禮券，四間飯店旗下餐飲皆可使用，超值優惠為您的荷包精打細算！此外，更加碼四間飯店住宿券各一張，寒舍美學住宿體驗一次囊括。

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