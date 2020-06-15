國票投顧投研部表示，大盤上周五雖呈跳空下跌，技術指標也有所修正，但最後留下長達185點的下影線，暗示下方具有強勁買盤，加上外資資金持續回歸，將提供相當支撐力道，預期有機會盤勢整理再攻，短期對6月指數看法約在10,971～11,771點之間。

國票投顧指出，新冠疫情難控，美二次感染風險提高，疫情衝擊，廠商訂單能見度多不明，股王大立光股東會釋出第3季景氣不明朗且有客戶下修訂單，為看法最為保守的一年，也令缺乏能見度的公司走勢趨於蹣跚。

就當前投資心態來看，國票投顧分析，投資人短線拔檔後，又逢利空引發恐慌性多殺多，賣壓仍需數日時間舒緩。所幸目前資金相當充沛，有望於萬一之尚提供支撐。

且若從均線結構來看，目前季線以下除5日線外的各均線仍維持多頭排列，且技術指標雖有修正，仍維持中軸之上，預期在資金面偏多、台幣持續強勢的挹注下，預估指數雖回防月線的增大，然下檔應有限。另外資買超態勢不變，加上台幣維持走強格局，可望提供指數一定保護。

考量當前市場過多的資金在拉回後應仍有意願選擇競爭力強、能見度高的公司。而在台股方面，目前是股東會旺季，上市櫃公司將釋出後續展望，故操作上可擇展望佳之績優公司拉回布局因應。

國票投顧表示，從技術面觀察，大盤日KD轉為死亡交叉，且目前數值於仍處相對高檔，指標或有下修可能，不過，後續若能以盤代跌，則大盤整理之後仍具有向上再攻的契機。

(工商 )