台中市一名女駕駛今天凌晨準備開車返家時，行經復興路二段時，因為整排路燈都沒有亮，導致女駕駛視線不清直接撞上分隔島。

據了解，該名女駕駛於15日凌晨3點多左右，從24小時賣場買東西，但剛從賣場開車出來，就因為整條馬路路燈沒亮而發生自撞意外，整台車卡在安全島上進退兩難。

警消獲報到場後，由拖吊車協助將車移回平地上，沒有人受傷，也好在當時很路上幾乎沒有其他車輛，才沒導致更嚴重意外發生。

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(中時電子報)