台中一名40歲的楊小姐，十年間體重4度以激烈節食減肥，胖了又瘦、瘦了又胖，體重游走在65到80公斤之間，後來體重雖降到65公斤卻腸胃功能差、月經不順，最嚴重的還是左邊胸部足足大右側兩個罩杯，尋求中醫豐胸治療，這才發現除了錯誤的減肥，習慣側睡、舉啞鈴、伏立挺身等練胸肌的健身方式造成她嚴重大小奶。

蓮樺中醫診所院長蔡惠君指出，這名患者因嚴重大小奶就醫，其兩側乳房大小約為左D右B，經過問診才發現楊女是10年前失戀和失業雙重打擊讓她狂吃米食與麵食等澱粉紓壓，結果體重65飆到80公斤，之後她深感罪惡，用激烈方式節食，讓自己瘦回65到70公斤，一旦減肥成功，她一放鬆又宵夜加澱粉不忌口，體重也跟著飆升，10年間重覆4度減肥，左右胸也從差半罩杯拉大到兩個罩杯，讓他買內衣、製裝時都很困擾。

蔡惠君也發現，楊女習慣側右邊睡，並會用啞鈴、做伏立挺身等練胸肌的運動瘦身，也加速楊女左右胸差距變大，她解釋，因為楊女習慣右側施力，在沒有教練指導下做練胸肌運動只會讓右側更緊實，問題是要豐胸是要長脂肪，練了胸肌就不會長脂肪了，她也建議要瘦身減肥，最好還是以訓練下半身肌肉為主，不然可能瘦身後胸部也縮了。

楊女在中醫針灸和藥物調理，並聽從醫師建議從飲食和運動改善，兩個月下來，楊女終於恢復到左右胸只差半個罩杯、預計在一個月的治療，就可以告別大小奶的困擾。

(中時 )