「罷免陳致中」連署啟動 民怒：他不適任

高雄除了「罷捷」，現在前鎮區也成立的罷免陳致中的連署地點，一早就有不少民眾湧入，認為陳致中沒有為選民來做事，杏仁哥也轉發罷中海報，要大家一起動起來。要罷免陳致中，第三階段需要達到7萬多票才能過門檻，陳致中也回應了，表示如果因為罷韓需要被罷，不會後悔。

高雄前鎮區罷免陳致中連署地點，一早就有民眾湧入要拿連署書簽名，早上9點開門，罷免陳致中連署正式啟動。當地民眾：「你既然是我們選出來的議員，當然是要為我們講話，而不是每天一看到你在議會質詢，就是一直罵一直罵，那你到底要為我們做什麼。」

（圖／中天新聞畫面）

（圖／中天新聞畫面）

網路上也成立罷免陳致中的社團，短短3、4天已經有5300多人按讚，更有不少民眾轉貼，要大家廣播出去，動起來，一起罷免陳致中。杏仁哥：「我覺得他不適任，因為他不是在為市政監督，而是在為政黨服務，為某個政黨服務，那我認為像這樣的議員，我們覺得不適任。」

陳致中選區，前鎮和小港區，加起來大約有28萬多人，如果要罷免，第一階段需要達1%，大約2800多份的連署；第二階段則是要通過10%連署，大約要2萬8千多份；如果進到第三階段，罷免投票需要超過1/4的投票數，要7萬多票才能通過罷免門檻。

陳致中：「堅定來罷韓，那就要面臨被罷，那我覺得我個人，我是不會後悔，我也不會改變，因為我相信說，罷韓是為了高雄市要更好。」

陳致中表示一切平常心，更說自己不怕市民檢驗，但現在除了罷捷，罷中也開跑，這股在罷韓後發起的反撲力量，能不能成功格外引人關注。

(中時電子報)