台灣已經超過2個月，連續第64天沒有本土疫情，各界頻頻呼籲對境外生解禁，台大公衛專家建議，搭配風險評估並採取免疫護照方式，讓低風險國家境外生入境時拿出兩周內檢測新冠肺炎陰性結果，再比照商務人士，只要集中居家檢疫5天，若沒問題就可解除返校，政府若擔心有問題，境外生入境後可再檢測一次，降低感染風險。

台大公衛學院今天早上連續19周舉行說明會，針對境外生解禁議題，台大公衛學院院長詹長權、副院長陳秀熙說明。

教育部統計，各大學境外學位生總計6萬3530人，約有2萬6000名學位生無法即時返台，其中陸港澳學位生1萬5433人。隨著國內疫情趨緩，國內外各大學紛紛呼籲開放境外生入台，尤其是應屆畢業生迫在眉睫，需立即返台才有辦法取得學位。

陳秀熙建議，可利用免疫護照，即境外生入境時，提出2周內檢測陰性證明，最好是兩國對等情況下，比照商務人士集中居家檢疫5天即可。若檢疫期間沒問題就可解除返校，若擔心有問題，境外生入境後可再檢測一次。

此外，陳秀熙更建議，從高風險國家到低風險國家做排名，計算該國目前的感染率，入境後則維持目前症狀檢疫加上居家檢疫14天。

例如，目前全台境外生約6萬人中，經計算若全數來台，約有222名確診者，其中疫情嚴峻的印尼若暫緩其境外生入台，入境的確診者人數可以降低到155人，透過風險評估，暫緩高風險國家境外生入境可減少帶來病毒的風險。例如泰國現在很乾淨，對其開放入境並採集中檢疫，就可以大為降低風險。

(中時 )