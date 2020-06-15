小禎、小馬與友人合資300萬在東區經營健身房「PURPOSE SPACE」，該健身房與李進良診所距離近到開窗就能看見，有天女兒Emma從李進良診所窗戶看到小禎健身房驚呼：「媽媽健身房在那裡。」李進良聞言搞笑回應：「陰魂不散。」小禎與他互動良好，更大方邀李進良到自己的健身房健身，「但絕對不打折，他賺那麼多。」

小禎還笑稱，常看到田欣在診所與健身房中間的街道溜狗，「很習以為常，這就是我的生活圈啊。」她表示健身房選在目前地點開設，是因為看了很多地方都不滿意，「因為我們的生活圈都在這裡，在東區開健身房，我們才有可能持續運動。」小馬被問是否勸小禎、李進良復合，他回應：「我就像小禎的哥哥，但我無法介入，只能勸她向神禱告。」

藝人朋友現身力挺小禎、小馬的新健身房。（PURPOSE SPACE提供）

談及籌備健身房過程，小禎表示找場地跟教練最困難，她強調當初投資的原因不是為了賺錢，而是希望大家可以一起運動，身邊很多朋友也被「強制報名」。開幕當天許多星友現身力挺，包含唐從聖、小8、法比歐等人都開心現身。

(中時 )