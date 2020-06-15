吳奇隆與劉詩詩去年生下兒子「步步」，升格當新手爸爸的吳奇隆近日登上實境節目《奇妙小森林》帶娃，展現奶爸的一面，吳奇隆也在節目分享自己的運動員童年，透露他每天都在訓練，表示拿到成績爸媽會開心一點「我如果拿銀牌的話會挨罵」。

吳奇隆小時候是跆拳道好手，曾入選國家培訓隊，參與多項國際賽事，後來因為受傷而被迫放棄運動員生涯，吳奇隆這回在《奇妙小森林》也提到，自己的童年和其他同學不太一樣「每天其實都在訓練」，透露自己早上5點多就起床訓練，下課後繼續訓練，直到晚上10點多才回家。

回憶起自己的運動員童年，吳奇隆感性說，雖然拿了很多獎「我覺得那個時候可能不是那麼開心」，吳奇隆也提到，他拿獎全為家人「可能我爸媽會開心一點，因為我如果拿銀牌的話會挨罵」。

吳奇隆也提到，也因為當年的努力、吃的苦，也成為他人生重要的基礎，吳奇隆也自認，他比同學能夠忍受寂寞、壓力，面對生活和工作態度也比較積極，也成為重大的收穫。

(中時電子報)