常在網上分享性感辣照的網紅T妹（Tiffany Chen）近日公開徵求特助，由於開出每月底薪10萬還有獎金等優渥條件，讓許多人爭相報名。不過T妹在臉書透露，近日收到一堆令她傻眼的私訊，內容都是因疫情缺錢，或者單親父母養小孩的金錢壓力，她質疑「要人家每個月支付十萬養你，只因為一句你窮」，忍不住罵「真的很敢開」。

T妹徵才引發熱議，還有多家媒體報導，T妹解釋，薪資多少不是問題，重點是能帶出相對的產值。她不滿地說「要人家每個月支付十萬養你，只因為一句你窮，真的很敢開口，有這樣的應徵？」認為自己的錢也是血汗錢，為什麼會有人整天想佔別人便宜的心態？

T妹指出，發現台灣有一現象，很多人畢業後不懂進修或考國際執照，去上班只是混日子，認為這種想法不可取，因為海外許多領高薪者都有額外進修，而且很肯學，呼籲要羨慕別人，同時自己也要想辦法成為可用人才，她並警告「不要在溫室花朵裡，久了過度安逸，有一天會被社會淘汰」。

(中時電子報)