「陸劇女神」趙麗穎2018年甜嫁「蘭陵王」馮紹峰，隔年迎接兒子「想想」誕生，而趙麗穎產後光速調整好狀態復出接戲，正式升格為職業婦女，對於孩子，則是跟感情狀態一樣低調，甚至更加保護隱私，沒想到最近她帶兒子出門，被媒體拍下孩子的模樣，一系列正面照曝光後，反倒引發網友罵聲。
大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」今爆料，揭開了趙麗穎、馮邵峰愛子「想想」的神秘面紗，因為趙麗穎日前被拍到出門聚餐，只見她穿著白色襯衫搭短褲，大秀纖細美腿，身旁未見馮邵峰，僅帶著兒子出門，而母子倆臉上掛著笑容，看來玩得開心，據悉，一行人玩到晚上10點左右才散會。
而除了趙麗穎被拍到外，這回狗仔難得捕捉到了「想想」的正面照，保母抱著想想走出餐廳的瞬間，被相機捕捉了下來，但畫面曝光非但沒受網友歡迎，而是該狗仔被痛罵，「拍私人就算了，兒子也要拍」、「別打擾她私生活了」、「孩子就不要拍了吧」，引發熱議。
(中時電子報)
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