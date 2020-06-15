合一(4743)上午舉行重訊，旗下ON101新藥在糖尿病足慢性傷口潰瘍治療上達成臨床效療，公司在2013年開始啟動此一試驗，2018年第一次期間分析出來就開始申請台灣藥證，預期年底前可拿到藥證，2021年產品上市。未來在大陸區的行銷、銷售及藥證申請都將交由中天(上海)來進行。

合一今日完成ON101糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥，多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析212位受試著的臨床指標統計，據TFDA衛授食字第1096013906號函，本次統計結果將視為本項三期臨床驗的主要療效指標判定據。合一指出，做幾次期間分析是為了想提早知道效果，看看試驗是否有用考慮有無必要再花錢持續下去，或是試驗數據初步看起來還不錯，試驗就繼續下去。此藥第一次期間分析，和認定有效果僅有一點點差距，因此，公司決定做第二次的期間分析，這次公司滿意效果，這回的決戰點將是212位受試者的療效，不過，會完成236人的受試者收案。

本項臨床試驗是比較合一ON101新藥與Aquacel醫材，兩者用於治療糖尿病足慢性傷口潰瘍的療效與安全性，Aquacel是目前臨床上用在糖尿病足慢性傷口照的醫材。

據統計分析，在臨床試驗計劃書所設定的主要療效指標上，ON101新藥與對照組比較，呈現顯著差異。在安全性評估上，ON101也顯示具有良好的臨床耐受性，成功達成ON101新藥在糖尿病足慢性傷口潰瘍治療上的臨床療效目標。

ON101主要評估統計結果及統計上的意義--全分析數據集(FAS)的數據顯示，ON101組62.2%受試者傷口完全癒合，對照組(Aquacel)34.7%受試者傷口完全癒合，兩組傷口完全癒合率差異27.5%，達到統計上顯著差異(P=0.0001)。

(時報資訊)