香港迪士尼周一表示，樂園將於6月18日重新開啟，奇妙處會員可在今日起線上預約，其他遊客則在周二中午開始開放線上預約。

迪士尼表示，進入樂園者必須先在網站預約，並出示健康證明。進園遊玩將戴口罩，迪士尼將加強園內清潔消毒工作。

迪士尼樂園將以可控管容量之下重新啟動，但並未說明具體開放遊園人數。迪士尼是在今年1月26日關閉營運。而上周六香港另一主題公園海洋公園也重新開放，此前香港立法機關批准了一項54億港元(約合6.96億美元)的紓困計畫，以使其能繼續運行一年。

(時報資訊)