《國際產業》香港迪士尼18日重新開園 12:332020/06/15 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港迪士尼周一表示，樂園將於6月18日重新開啟，奇妙處會員可在今日起線上預約，其他遊客則在周二中午開始開放線上預約。 迪士尼表示，進入樂園者必須先在網站預約，並出示健康證明。進園遊玩將戴口罩，迪士尼將加強園內清潔消毒工作。 迪士尼樂園將以可控管容量之下重新啟動，但並未說明具體開放遊園人數。迪士尼是在今年1月26日關閉營運。而上周六香港另一主題公園海洋公園也重新開放，此前香港立法機關批准了一項54億港元(約合6.96億美元)的紓困計畫，以使其能繼續運行一年。 (時報資訊) #香港迪士尼 #樂園 #線上預約 #開放 #迪士尼 也許您會感興趣 財經熱門新聞 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 遭美制裁撐不住了？網傳華為7月將裁員5成 - 財經 90％散戶為何一買就套？專家1句戳破盲腸 - 財經 二次疫情疑慮激增！市場恐慌蔓延 美期指狂崩900點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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