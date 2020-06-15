Zion Williamson card sells for nearly $100,000, assuming, and this is a big eBay if, the buyer pays it... and the shipping 🤷‍♂️ pic.twitter.com/W8jYpr6jJI — Darren Rovell (@darrenrovell) June 14, 2020

本季年度新人王呼聲最高的是榜眼莫蘭特( Ja Morant)，不過焦點總是聚集在狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)身上。錫安威廉森本季才打了19場比賽，他一張親筆簽名的菜鳥球員卡居然在eBay賣到99800美元(約台幣29.9萬元)！

這張是別具意義的新人球員卡，大家預期威廉森是聯盟有意力捧的招牌球星，搶到這張卡穩賺不賠。詹姆斯(LeBron James)的菜鳥簽名卡2016年在eBay以破紀錄的31.2萬美元賣出，當初就算用10萬美元買來也值得。

先前傳出NBA復賽徵召20支以上球隊，就是為了讓錫安威廉森回來打，如果只用季後賽標準的前16隊，他所屬的鵜鶘隊就進不去了。莫蘭特效力的灰熊隊排行西區老八，他身為控衛與威廉森是不同類型球員，而且出賽59場之多，應可守住新人王寶座。

卡片交易市場向來不乏大手筆的收藏家，詹姆斯卡片破紀錄的時候，同年有一張寶可夢卡片也賣了5.5萬美元，去年更有一張19.5萬美元售出的皮卡丘珍稀卡片。

(中時電子報)