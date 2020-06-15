國民黨多位立委、台北市與新北市議員14日在中央黨部開記者會，表態力挺黨中央自提高雄市長補選人選，並承諾會全力到高雄輔選，而出身高雄的不分區藍委吳怡玎被媒體問到是否參選，強調要尊重黨中央及地方，並反問記者「誰跟你說我不參加？」對此，高市議會民進黨團15日公開回應，強調「高雄的事高雄人自己決定」，請天龍系藍委不要指指點點，且若空降人選，再度凸顯國民黨根本不重視在地深耕，乾脆宣布放棄高雄。

高市國民黨議員黃紹庭則強調，國民黨正值全黨上下團結時刻，他認為中央民代開記者會力挺、表達關心，沒有什麼問題，黨內一定會盡快提出最優秀人選，「民進黨大可不必急著煽風點火」。

「國民黨天龍系立委在台北開的記者會，很可能是要鋪陳貴二代、從沒有深耕過高雄的人參加市長補選！」高市民進黨議員林智鴻說，國民黨提名誰，他都尊重，但如果要用黨意踐踏高雄民意，要是高雄國民黨議員反彈，「我們也會替國民黨議員說說話」。

議員黃文益表示，國民黨還在消費韓國瑜、消費高雄市，把罷韓仇恨放優先，沒把高雄市人才放第一順位，趕鴨子上架只為了跟民進黨爭補選，對高雄人公平嗎？他認為，若真正對高雄好，應找出一位能替高雄打拚的候選人、栽培在地國民黨人才。

議員郭建盟批評，高雄市呼籲修正《財劃法》時，天龍國的國民黨立委在哪裡？他認為，即使推步出好人選參加補選，也希望藍委好好做功課，提出對高雄好的政策，兩黨君子之爭，才是高雄的福氣。

議員陳致中則再度針對韓國瑜猛攻，痛批如果高雄市有天坑，最大的天坑就是韓國瑜，韓留下一堆爛尾樓，包括愛情摩天輪，還有「購物嘉年華已經變成弊案了，我們要求政風處調查」，他相信民進黨徵召參選的行政院副院長陳其邁不會輸，颱風淹水的時候，陳其邁比韓國瑜還早去勘災。

「高市議員李雅靜說要參選時，國民黨祕書長李乾龍還問記者她是誰！」議員黃文志說，這就代表國民黨根本沒重視高雄在地人才，呼籲台北的民代不要對高雄指指點點，國民黨不給中生代、少壯派人才機會，大可宣布要放棄高雄。

(中時 )