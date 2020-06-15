「努力的城市‧第一的城市」，新北市政府消防局為提供更好的消防服務與提升救災救護效能，坪林分隊將以嶄新面貌，提供新的設備、新的空間及最優質的服務給坪林區的居民，今天上午在工地現址觀音停車場舉行動土典禮，由市長侯友宜主持，並邀請各界民意代表及地方仕紳到場觀禮。

坪林分隊現址因廳舍老舊，且消防人員增額及各式救災車輛裝備器材進駐，致使用空間不敷使用，另基於坪林地區目前尚無市民活動中心可供民眾使用，當地居民舉辦大型活動需向鄰近坪林國中、小學校租借。

為避免影響學生上課品質及提供社區民眾休憩空間及發揮整體救災統合效能，亟需辦理本局坪林分隊及坪林區市民活動中心共構，本次新建，未來將提升坪林區的防救災效能，提升住民生活品質，整體的救災指揮體系及地區出勤維安架構將得以完備，防災能量更加升級及煥然一新，市民生命財產安全將獲得更好的保障。

消防局指出，本工程興建地下1層及地上4層之鋼筋混凝土構造建築物。（讀者提供/吳家詮傳真）

消防局指出，本工程興建地下1層及地上4層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積734坪，工程金額7,631萬6,540元，由許黃勝兆建築師事務所設計監造，預計於110年9月中旬完工，屆時能有效提升坪林地區救災效能，強化本市地方災害防救功能及效率。

侯友宜今天主持開工後，特別感謝第一線防疫人員的辛勞，他說，這段時間，新北市8個防疫分隊已運送新冠肺炎患者，任務辛苦、危險、壓力又大，最辛苦的防疫專責消防夥伴，一起加油，防疫期還沒有過，繼續努力才可以做到萬無一失，創造幸福的家園。

侯友宜今天主持開工後，特別感謝第一線防疫人員的辛勞。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)