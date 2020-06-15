王小姐在海外因狐臭造成求職四處碰壁，她年初返台遇疫情致延遲返美，就醫後確診是遺傳造成體味問題，透過迷你水刀手術根除腋下、乳暈和會陰部異味，成功揮別狐臭問題。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，王小姐曾在美國讀碩士，一直希望畢業後能留在當地工作，每次求職最後一關時，當面試官皺鼻、摸鼻動作讓她很在意，因為她自知有體味，也一直使用體香劑或香水掩飾，但還是無法錄取，半年來打擊信心，決定趁返台防疫就醫解決。

吳文宏表示，造成體味不佳原因很多，首先要排除個人身體和環境清潔問題，例如運動汗臭通常洗個澡就能改善；多數人忽略是食物造成體味，喜愛吃蒜頭、大蒜或韭菜等味道濃厚食物，也會在短時間內影響身體氣味，等新陳代謝後異味才會消失。

狐臭也會遺傳，例如多汗、狐臭等，症狀輕者可利用止汗劑、香膏或香水遮掩，當上述方式無效又遇上人際問題時則透過手術可大幅改善。個案王小姐經檢查有濕黃耳垢，內衣乳暈、袖子腋下有黃色汙漬痕跡等狐臭徵兆，加上家族中父親也有狐臭問題，決心手術根除。

要特別留意的是體味可能和疾病有關！吳文宏說，身體表皮有大範圍的傷口，例如壞死性肌膜炎，膿瘍、褥瘡或糖尿病，甚至腫瘤等疾病也可能影響體味，必須經過治療而改善。

吳文宏指出，目前醫療上仍以外科手術治療狐臭效果最佳。狐臭是人體腺體之一的頂漿腺分泌物與表皮細菌作用後產生之不佳氣味，透過手術刮除頂漿腺，刮除得愈乾淨，除氣味效果就愈好；對身體組織傷害愈少、復原愈快速，因此一邊刮除、一邊有沖水降溫減少傷害的迷你水刀手術順應而生。

迷你水刀比一般旋轉螺旋鋼刀的好處包括無熱效應，對身體組織傷害小，傷口癒合快；面狀刮除比線狀刮除效果快、乾淨。若手術加上組織膠使用，可快速癒合，瘀青極少。若患者對於皮膚上有微小傷口仍憂慮手術，醫療科技也發展出無傷口超音波震盪破壞頂漿腺組織，或利用微波熱能破壞頂漿腺和汗腺的手術，不過上述2方式除狐臭效果僅50％-70％。

(中時 )