新北市日前通過「空中纜車系統營運管理辦法」，讓沈寂近10年的水金酒纜車計畫重見曙光，不過新北市觀旅局長張其強表示，九份部分地區屬重金屬汙染整治場域，又涉及地層下礦坑通道問題，環境汙染狀況仍待評估，「針對空中纜車興建一事，市府目前還沒有相關規畫」。

台北縣政府時代為改善九份交通，曾規畫過「水金九纜車計畫案」，卻因環評等種種因素，纜車計畫無疾而終；新北市日前通過「空中纜車系統營運管理辦法」，交通局長鍾鳴時指「九份是未來最有機會的地方」。

對此新北市觀光局長張其強表示，目前九份仍有部分地區，屬於重金屬汙染的整治場域，環保規定非常嚴格，且九份過去為煤礦產地，地層下有許多複雜的坑道，所以除了環保的考量外，地質是否適合開挖，也需審慎評估。

張其強指出，九份興建纜車案，不僅要考量不能破壞生態，還不能造成環境二次汙染，「因此目前市府，對於空中纜車沒有相關規畫。」

(中時 )