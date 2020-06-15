每名寶寶出生，都會有一本「兒童健康手冊」，攸關寶寶的健康檢查及預防接種紀錄，今年邁入第25周年的「兒童健康手冊」也有新改版了！國健署今天宣布從醫療人員及家長的觀點重新調整手冊內容，不但針對兒童發展篩檢項目紅字警訊提示，更在預防接種的「黃卡」之外，新增「粉紅卡」頁面凸顯新生兒篩檢紀錄表與塗氟紀錄的重要性。

守護新生兒的「兒童健康手冊」，是從1995年政府開始提供兒童預防保健服務同時，進行編製發放第一代的兒童健康手冊，迄今已經發出約600萬本。

台灣兒科醫學會副秘書長彭純芝表示，今年新版兒童健康手冊，除了更新內容資訊之外，主要有幾點新增「包括兒童發展篩檢項目紅字警訊提示，在7次兒童預防保健各分齡的家長紀錄表中，新增了兒童發展警訊，並以紅字「※」號標示，提醒家長若孩子無法做到警訊發展項目，就需儘早轉介相關專科醫師進行評估或確診。

此外，在家長已經熟悉的預防接種時程的「黃卡」之外，彭純芝說，新的手冊多了「粉紅卡」，納入新生兒篩檢跟塗氟紀錄，凸顯檢查項目的特殊性方便家長尋找資料，若過程中發現小孩有發展遲緩狀況，可儘速至至大醫院檢查治療。

國健署署長王英偉強調，目前政府提供7歲以下兒童有7次免費預防性保健服務，包括身體檢查（身高，體重，頭圍，營養狀況，一般健康檢查，臀部篩檢，隱睾，眼睛檢查，心臟雜音，口試等）和發育檢查，家長千萬不要放棄任何一次檢查權益。

王英偉也建議，家長帶孩子進行健檢前，完整填寫兒童健康手冊上「家長紀錄事項」的重點資料，將在家中觀察到寶寶的成長狀況或育兒相關問題記錄下來，有助於提供醫師評估寶寶的健康狀況。

此外，王英偉指出，兒童健康手冊及衛教手冊也已有線上pdf，而未來會再推出有聲數位化版本；日後計畫推出的「婦幼App」，可搭配不同時程主動推播資訊，讓家長查找衛教訊息更便利，資訊更新也更即時。

國健署提醒，家長應妥善及永久保存兒童健康手冊，以備國小新生入學、出國留學等所需的健康檢查及預防接種紀錄，若手冊不慎遺失或損毀者，可以至就近的衛生所申請補發或進行領取。

(中時 )