據每日經濟新聞引述香港迪士尼樂園網站消息，香港迪士尼樂園將於6月18日重新開放，但會實施人數管制、加強健康及安全措施，以及賓客須透過全新的入園系統預約入園。所有賓客進園時，必須通過體溫檢測及佩戴口罩。

根據香港迪士尼官網指出，所有賓客須於到訪前的7日內預約到訪日期。奇妙處處通會員可享1日優先預約入園，率先於6月15日開始預約，其他賓客可於6月16日中午12點開始預約。

當樂園重開時，各處的排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，均會實施社交距離措施。至於迪士尼朋友與賓客近距離互動及合照，將會暫停。

針對尚未使用的樂園門票、奇妙處處通會籍及其他有使用期限的商品，限期將延長。在指定日期內的樂園門票及酒店房間預訂可免費取消。

回顧受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園自1月26日起暫停開放，至今已近5個月。另一主題樂園海洋公園已於6月13日重開，並於6月13日至7月31日逢星期二休園，每日會限制每日入場人次及實施一系列防疫措施，並推出多項港人優惠。

(旺報 )