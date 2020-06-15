26歲李姓女子15日凌晨0時許駕車行經淡水區民權路時，不慎撞到20歲郭姓機車騎士，郭男遭撞後重摔在地、頭破血流，經救護人員到場送醫後，郭男有腦出血狀況、手腳擦挫傷等傷勢，目前命危在醫院救治中，而郭男親友也在臉書社團上為他祈福集氣，盼能夠度過難關。

(中時 )