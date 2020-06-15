淡水凌晨車禍 20歲男騎士頭部重創命危 12:572020/06/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水凌晨車禍，20歲男騎士頭部撞創命危急救中（翻攝自臉書細說淡水／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 26歲李姓女子15日凌晨0時許駕車行經淡水區民權路時，不慎撞到20歲郭姓機車騎士，郭男遭撞後重摔在地、頭破血流，經救護人員到場送醫後，郭男有腦出血狀況、手腳擦挫傷等傷勢，目前命危在醫院救治中，而郭男親友也在臉書社團上為他祈福集氣，盼能夠度過難關。 (中時 ) #騎士 #凌晨 #淡水 #挫傷 #傷勢 也許您會感興趣 社會熱門新聞 警局飄粽香提前賀節慰警2心意 - 社會 警用電腦藏夫妻清涼私密照 前同事7顆硬碟存好存滿 - 社會 沒接吻就肖想財產？女友看完「河景露台4房」 竟要「買1送4」 - 社會 洋妞遺失紅包5天找回 得知恐佈真相嚇到腿軟 - 社會 竹南科學園區趕上班 白牌重機撞奧迪 21歲騎士噴飛30米爆頭亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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