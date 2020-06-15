中國人民銀行15日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日開展人民幣（下同）2,000億中期借貸便利（MLF）操作，充分滿足金融機構需求，本次MLF操作為一年期，中標利率2.95％，意外和上次持平。另15日無逆回購操作。由於人行上週即已預告15日將進行MLF操作，市場普遍預期將下調MLF利率，分析認為，這或和人行保留貨幣政策彈性空間有關。下一次下調MLF利率或在8月。

路透統計，此次操作的MLF規模較6月到期量7,400億元，減少5,400億。本周央行公開市場逆回購有4,200億元到期，15日逆回購到期金額為1,200億元。據此計算，今日人行公開市場單日全口徑淨投放800億元。

中新網報導，人行上週進行逆回購操作的同時，表示將於6月15日左右對本月到期的MLF進行一次性續做，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。人行罕見提前預告公開市場操作，也讓市場增加了人行即將「降息」的預期。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，8月MLF「降息」或將重啟，年內MLF利率還有40個基點左右的下調空間。一是下半年國內疫情還將繼續堅持「外防輸入、內防反彈」，而防疫常態化會不可避免地給人們的經濟活動帶來一定影響。二是從5月開始，海外疫情對大陸出口的衝擊已開始顯現，預計未來一段時間外需下滑狀況還會延續，需要國內消費、投資發力對沖。三是伴隨7月畢業季到來，8月之後城鎮調查失業率有可能再度攀升至6％以上。

(工商 )