友訊(2332)今(15)日舉辦股東會，由台鋼集團主導的市場派大全勝，但更令市場訝異的是，友訊轉投資友勁今日也同步召開股東會，台鋼集團也順利取得經營權，可說是在一天之內，一口氣拿下兩家網通廠經營權。

友訊今日舉辦東會，和先前預期一般，台鋼集團順利拿下6席董事，包括3席獨立董事，而前董事長胡雪派取得3席，整場算是和平落幕，不僅如此，友訊轉投資友勁今日召開股東會，台鋼集團連勝，再度取得經營權，也就是說，台鋼集團在一天內順利拿下2家公司經營權，可說是創下台股的不可思議紀錄。

友訊今日股東會，股東會出席率高達87.36%，當選董事分別為個人代表李中旺、高宏毅、浦聚投資代表人胡雪、戴偉衡、友訊投資法人代表林仕國、馮忠鵬，3席獨董維鍾祥鳳、李勝琛、陳進明。胡雪派為胡雪、戴偉衡、高宏毅，其中高宏毅即為胡雪兒子。

台鋼今年在市場經營權大戰中，順利以友訊為中心，拿下友佳、友訊以及友勁三家公司的經營權，友訊持有友勁股權約18%，友佳為一投資公司，並未上市櫃。

(時報資訊)