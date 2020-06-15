就在與美國國務卿蓬佩奧召開會議前一日，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨（14）日表態，不會和美國為伍聯合對抗大陸，同時他也駁斥北京是「制度性競爭對手」（systemic rivalry）的說法。

香港《南華早報》報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾周日在個人官網刊出文章，表示歐盟不會在美陸衝突之間選邊站，強調歐洲的外交風格是專注在發展多邊關係及合作。

他說：「中美緊張已成為全球政治主軸，選邊站的壓力升溫，作為歐洲人，我們必須走我們的路，以及面對所有隨之而來的挑戰。」

他說9日和大陸外交部長王毅會面時，進行了3個小時「激烈、坦率而且有用的討論」，「中國在全球政治中扮演的角色愈來愈重，我們在很多議題上一起合作有很大的興趣」，他呼籲雙方共築一個大的、正向的歐中合作議程。

他也明白強調，歐盟準備淡化將北京視為「制度性競爭對手」的論調，他說歐盟和北京的關係不可避免地是複雜且多面向的，「制度性競爭對手」一詞引起很大關注，外界尤其聚焦「競爭」一詞，「但這並不意味著我們會進行系統性競爭。」

「制度性競爭對手」一詞由上屆歐盟執委會（European Commission）提出，不過上屆執委會任期已在去年底結束。

波瑞爾的發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）表示，波瑞爾的聲明並不表示歐盟將改變對陸政策，她說他的聲明和歐盟對大陸的戰略前景並不衝突，在不同方面來看，大陸和歐盟是既合作又競爭的關係。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（15）日將與27國歐盟外交部長召開跨大西洋視訊會議，會議預計聚焦大陸以及中東問題。

(中時電子報)