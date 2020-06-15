2020ABS亞洲區塊鏈高峰會，將於7月15日至19日登場，今年採取「線上高峰會」 ，高峰會期間，可線上觀看世界級區塊鏈專家的演講與座談會，包括高峰會主講者太空人克里斯. 哈德菲爾（Chris Hadfield），以及500多位區塊鏈專家線上演講和經驗交流。

2020ABS亞洲區塊鏈高峰會，可線上觀看世界級產官學界專家的演講與座談，講者包括高峰會主講者太空人克里斯. 哈德菲爾( Chris Hadfield)；美國證管會主委赫斯特·瑪麗亞·皮爾斯（Hester Maria Peirce）是一位專門從事金融市場監管的美國律師; 埃里克·格倫·韋爾（Eric Glen Weyl)是微軟公司（Microsoft)的經濟學家和首席大數據研究員，他將和政委唐鳳線上討論，與數位社會創新(Radical Digital Social Innovation)相關的主題。

台北大學會計學系教授王怡心指出，主講者克里斯. 哈德菲爾（Chris Hadfield）是第一位執行太空漫步的加拿大太空人，曾任國際太空站指揮官等職務，演講內容涵蓋與風險管理和科技應相關的新興主題「關鍵時刻領導」（Extreme Leadership），以及太空實戰經驗分享。

太空人Chris特別認為，在組織面臨生死存亡關鍵時刻，領導者所展現承擔一切責任的領導方式，最重要先從自身的角度尋找問題原因開始，然後再逐層分析各種相關因素，直到找出最後解決問題的方案為止。如此，組織在有效領導和團隊合作下，才能「突破重危、找出新機」。此外，本次線上高峰會還有500多位區塊鏈專家，精闢的線上演講和經驗交流。

2020ABS採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票有不同功能。其中，月球票有揪團優惠方案，團體票5人，月球票每人票價約1000元，可參加5天線上會議以及直播期間即時互動等功能。

(中時 )