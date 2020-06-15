端午節4天連續假期即將來臨，立委劉櫂豪今（15）日表示，針對鄉親返鄉以及民眾前往台東地區旅遊需求旺，台鐵局原加開列車皆已陸續售罄，特要求台鐵再加開列車以疏運民眾的需求，台鐵局因此於6月24至28日，總共5天再加開「台北-台東來回共計12列次加班車」，預計於6月17日零時起開放訂票，呼籲有需求的鄉親留意相關公告。

劉櫂豪指出，由於疫情趨緩，相關旅遊的限制也逐漸解除，國人除了仍須落實防疫新生活外，外出旅遊的需求旺，因此因應即將來臨的端午節4天連假，台鐵局原已加開114列次加班車並加掛車輛486輛車廂，其中東線加班車82列次，南迴10列次，但熱門時段的車次在開放訂位後皆已陸續完售。

劉櫂豪說明，台鐵局經研議調度後，規劃於6月24日至28日間陸續加開10列次普悠瑪以及2列次自強號，分別為台北-台東普悠瑪24日及25日436車次、25日及27日5246車次、28日5238車次，以及台東-台北普悠瑪25日5235車次、26日5237車次、25及27日5251車次、28日5239車次，另24日加開自強號台北-知本418車次、知本-台北427車次。以上加班列車於6月17日零時起開放訂位。

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