俄羅斯總統普丁昨（14日）表示，美國發生反種族主義抗議活動，說明國內存在著深層危機，但他不支持抗議活動引發了暴力行為。這是普丁第一次對於美國近日的抗議風潮做出評論，並對川普處理新冠肺炎疫情方式提出了質疑。

據《法新社》報導，普丁強調他支持美國黑人爭取平等，並稱這是美國長期存在的問題，不過他反對造成社會上「混亂」和「暴動」。普丁接受國家電視台Rossiya-1採訪時指出，「如果這場爭取原有權利、合法權利的抗爭，演變成混亂和暴動，我認為對國家沒有好處」，他強調：「在蘇聯和現代俄羅斯，我們一直很同情非裔美國人爭取自己的權利。」

普丁在採訪時，把美國抗議活動與疫情處理不當事情相提並論，他指出這是美國內部深層危機，「這表明（美國）已存在問題；與對抗新冠病毒相關的事情，已讓人覺得是普遍的問題。」他對比了美國與俄羅斯的疫情狀況，並指出「我們以最小的損失穩步脫離疫情，但美國卻不是那樣。」普丁認為美國在疫情方面缺乏強而有力的領導，他說：「總統說我們必須怎麼做時，有些地方州長卻告訴他應該要往哪裡去。」

普丁認為問題在於團體利益、政黨利益都高於整個社會的利益和人民的利益。他表示「在俄羅斯我不相信政府或地區會有人不照政府、總統所說的去做，我們認為這是錯的。」報導指出這是普丁自疫情爆發以來的第一場訪問。

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(中時電子報)