度小滿金融（原百度金融）聯合《華夏時報》金融研究院近日發佈《2020年創業信心調查報告》顯示，有超過52％的受訪者對創業或從事副業有明顯意向，另有16％的人已經創業或從事副業，其中創業群體中「90後」成長加速，有強烈創業意向和初步意向的人群占比超過66％，成為大陸中小微企業的新活力軍。

隨著大陸4、5月國民經濟快速復甦重啟，以及對靈活就業和創業創新的大力支持，互聯網行業、線上消費、宅經濟等新興業態有更大的發展空間，大量年輕人群新創中小微企業多數呈現出發展加快、賽道升級的創業創新良好態勢。

該《報告》將有創業或副業意向的人群統稱為「潛在創業者」，而創業者則包括正在創業或從事副業的人群。依據調查結果顯示，90後人群創業意向最為明顯，有強烈創業意向和初步意向的人群占比超過66％；其次是85後，有創業意向者占比達到64％：95後人群有創業意向者占比達55％，另外00後中也有47％的人有創業意向。

此外，調查也顯示男性創業者多於女性，但從潛在創業者來看，有創業意向的女性占比達55％，高於男性人群的51％，凸顯「她創時代」也正在悄悄來臨。

(旺報 )