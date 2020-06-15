台中市長盧秀燕行銷台中購物節，吸睛又吸金。（盧金足攝）

台中購物節祭出千萬精品豪宅大獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

第2屆台中購物節7月登場，今年還加入線上購物平台，藉由購物節帶動人氣。（盧金足攝）

中央提出發放振興三倍券刺激內需，預估可以創造30億元經濟效益，各縣市首長都在搶後疫情時代的商機，拚經濟各出奇招，台中市長盧秀燕7月重磅推出「第2屆台中購物節」，剛好與「三倍券」同步，人氣帶來買氣，祭出千萬豪宅、百萬現金大獎，掀起消費熱潮，也要讓商家拚經濟更有感。

那裡花「三倍券」最划算？台中市搶先盛大登場，以「有房、有車、有現金！」帶動民眾到台中消費，「第一大獎豪宅不缺席！」打動很多消費者的心。

加上台中市府持續推動「紓困九箭」措施，減少房屋、娛樂及牌照稅、提供失業生活補助等，更全國首創「資金紓困協調窗口」，與台灣企銀、台灣銀行、台中商業銀行合作，辦理青創及中小企業貸款及利息延繳，與中央紓困貸款相輔相成，協助企業有多元紓困管道，獲得資源。

新冠肺炎疫情逐漸平穩，民眾也逐漸恢復正常生活，市府第2屆台中購物節7月登場，今年還加入線上購物平台，藉由購物節帶動人氣、振興經濟，希望市民朋友以及外縣市民眾多採購台中商品，來台中吃喝玩樂，旅遊住宿都可參加抽獎，線上線下一起拚經濟，搶在後疫情時代衝一波挹注商機。

台中市為帶動疫情期間受衝擊的店家買氣，之前已投入500萬元推出「商圈消費券」，預計創造7500萬元的商機，消費券帶動的消費者回購，也可再帶動2500萬元的循環消費，民眾在台中市立案輔導的各大商圈消費滿200元，就可獲得20元商圈消費券，上千店家也推出優惠折扣，消費者反應熱烈。

台中購物節去年執行成效良好，登錄消費約25億元，未登錄的更達3倍以上，今年設定登錄消費目標35億元，擴大經濟效益，七月暑假期間，長達2個月的「2020台中購物節」，時間比去年長，規模更盛大，還搭上「阿中部長」人氣，推出限定「十全十美澎湃包」大受歡迎，在各縣市觀望中央「三倍券」執行進度時，台中市已先成功暖身。

(中時 )