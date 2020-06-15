新北市消防局坪林分隊因廳舍老舊、空間不敷使用，且坪林地區目前尚無市民活動中心可供民眾使用，消防局與坪林區公所合作，在觀音台停車場現址興建坪林消防分隊及坪林區市民活動中心共構，今（15）日上午舉行動土典禮，由新北市長侯友宜親臨主持。

興建工程將建構地下1層及地上4層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積734坪，工程金額7631萬6540元，預計於2021年9月中旬完工。

消防局表示，本次新建未來將提升坪林區的防救災效能，同時提升住民生活品質，市民生命財產安全將獲得更好的保障。

(中時 )