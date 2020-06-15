坪林消防隊及市民活動中心新建廳舍動土 13:222020/06/15 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜主持坪林消防分隊及坪林市民活動中心動土典禮。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局坪林分隊因廳舍老舊、空間不敷使用，且坪林地區目前尚無市民活動中心可供民眾使用，消防局與坪林區公所合作，在觀音台停車場現址興建坪林消防分隊及坪林區市民活動中心共構，今（15）日上午舉行動土典禮，由新北市長侯友宜親臨主持。 興建工程將建構地下1層及地上4層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積734坪，工程金額7631萬6540元，預計於2021年9月中旬完工。 消防局表示，本次新建未來將提升坪林區的防救災效能，同時提升住民生活品質，市民生命財產安全將獲得更好的保障。 (中時 ) #坪林 #市民 #活動 #消防局 #中心 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 韓國瑜被罷免後表現 沈富雄給4字評價 - 政治 罷免陳致中為何願借場地連署？屋主曝心聲！ - 政治 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 遭羅智強嗆聲「貪二代」 陳其邁說話了 - 政治 桃園孫先生：藍軍推這人 民進黨或許會再輸掉高雄 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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