新冠肺炎疫情趨緩，但多數國家仍進行邊境管制，外交部今天宣布，針對受疫情影響而滯留我國的外籍人士，在臺灣停留期限第4次自動延長30天，毋需另行申請。

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響而滯留我國的外籍人士，外交部之前已分別在今年3月21日、4月17日及5月18日3次宣布延長在臺合法停留期間30天的措施。

近來國際疫情發展狀況雖有趨緩跡象，但各國仍普遍維持邊境嚴管，國際航班也未恢復正常，國際旅行難度仍高。

外交部發言人歐江安表示，外交部決定針對2020年3月21日（含）以前，以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境我國，且停留期限尚未逾期的外籍人士，其在臺得停留期限，第4次自動延長30天，共計延長120天，毋需另行申請。但自入境隔日起算，在臺總停留天數不得超過180天。

她說，此項措施將視疫情發展狀況檢討調整。至於在臺停留期限已達180天的停留延期或已逾期停留或居留者的處理方式，則可參考內政部移民署公布有關符合特定情形的外國人，於新冠肺炎期間得申請特別延期規定及「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」等措施，另行處理。

(中時 )