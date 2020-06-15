中磊(5388)今(15)日舉行年度股東常會，由董事長王伯元親自主持，並由總經理王煒向與會股東報告2019年營運成果。股東常會中承認2019年度財報及盈餘分派案，中磊2019年每股稅後盈餘(EPS)達4.21元，合計每股將配發現金股利3元，同時，為強化中磊產業競爭優勢，提升員工向心力，今日股東會中並通過私募案及員工認股權憑證案，為下一階段營運成長蓄積動能。

中磊2019年度合併營收達新台幣318億元，受惠於電信直接銷售業務增溫，成功提升產品附加價值，全年合併毛利率達16%，較前一年毛利率13.4%大幅提升。歸屬母公司稅後淨利為10.3億元，較前一年稅後淨利年成長達28%。以加權平均股數約246百萬股計算，2019年合併EPS達4.21元。股東常會中決議通過盈餘分派案，合計每股將配發現金股利3元，配發率逾七成。

王伯元於會中首先對所有股東的支持表達感謝，迎接5G行動新紀元，中磊表達樂觀的態度，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、遠距教學、遠端監控已蔚為趨勢，驅動新科技應用成長，推升中磊新世代寬頻接取設備、商用網通設備、智慧物聯網及小型基地台等需求增溫，電信市占率進一步提升；此外，中磊持續投入新技術研發，因應電信客戶需求，建構在地技術團隊及多元生產據點，整體營運更趨國際化。同時，中磊加速全球布局，成功進軍拉丁美洲、印度及東南亞等新興市場，整體營運成長可期。

(時報資訊)