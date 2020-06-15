食藥署15日表示，將啟動「109年食用油脂工廠HACCP稽查專案」，依衛生福利部於107年5月1日所公告「食用油脂工廠應符合食品安全管制系統準則之規定」，督導地方政府衛生局針對達公告實施規模及適用範圍之食用油脂工廠進行稽查與抽驗，強化食用油脂工廠自主管理。

食藥署指出，食用油脂含有人體無法合成的必需脂肪酸，也是烹調飲食與加工食品不可或缺的成分。

對於這次的稽查重點，食藥署舉例，像是食品安全管制系統準則(HACCP)，針對業者於鑑別、評估及管制食品安全危害，運用危害分析(Hazard Analysis, HA)與重要管制點(Critical Control Points, CCP)之原理，確認原物料自驗收至運送等全部製程。

另外，食藥署說，稽查時也會同時確認食品業者登錄資訊、產品標示、食品追溯追蹤系統/電子申報資訊、食品安全監測計畫、強制檢驗、食品添加物三專管理及食品良好衛生規範準則(GHP)等項目之法規符合情形。

在抽驗部分，食藥署也提到，將會抽驗食用油脂產品，檢驗芥酸、重金屬、黃麴毒素及苯(a)駢芘等項目，若是查獲違反食品安全衛生管理法相關規定，將依法處辦，確保食品業者落實全程產製管理，維護國人飲食衛生安全。

(工商 )