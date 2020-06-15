蘿莉塔、無尊14日錄中天綜合台《小明星大跟班》，兩人之前在該節目傳出曖昧情，女方坦言經常與無尊在半夜視訊，聊天時下半身只穿內褲，更曾兩度邀對方到家中。談到感情現況，蘿莉塔表示：「完全是節目效果，我們沒有未來！大王請賜死，根本沒這回事。」無尊則說：「她是我的大學學姊，以前在學校就覺得她很漂亮。」他坦言節目播出後，不只爸媽，所有親戚都在問，他只能努力解釋，蘿莉塔妙回：「先拿聘金來，我看多少再決定。」

蘿莉塔解釋被指出曖昧的兩大關鍵，她在節目稱視訊聊天下半身只穿內褲，其實是因睡衣是連身裙，「因為是無尊跟一群朋友找我去唱歌，所以才會乾脆視訊。」至於找他到家中，其實是為了請他幫忙搬重物，「沒有真的來電啦！還有很多網友私訊我，『原來妳喜歡這款，真的看錯妳』！」她直呼要把無尊封鎖，他聞言笑答：「謝謝妳跟我冥婚。」全場爆笑。

蘿莉塔解釋曖昧緣由。（中天綜合台提供）

蘿莉塔笑說：「那單元本來是吐槽大會，內容頭尾被剪掉，但覺得沒事啊，反正還有謝忻跟王少偉那組，誰Care我跟無尊這組醜八怪啊。」兩人友誼完全不受影響。

(中時 )