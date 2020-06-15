五星級水餃來了！搶攻宅商機，台北晶華酒店推出《晶華五色水餃》冷凍禮盒，和一般市面上的品項不同，晶華酒店的五色水餃是以主廚拿手好菜入餡，包括白色「蛤蜊胡瓜餃」、黃色「金銀蛋莧菜餃」、綠色「梅干扣肉餃」、紅色「剝皮辣椒雞肉餃」以及黑色「台式蒼蠅頭餃」，盛盤上桌時，等於可以品嚐五道名菜，全面提升吃水餃的美食體驗。

《晶華五色水餃》冷凍禮盒內含15顆水餃、上述五種口味各3顆，或是單種口味水餃20顆，售價皆為399元，6月22日起於酒店一樓外賣櫃以及線上購物平台https：／／www.regenttaipei.com／shopping／m／index.php開放訂購。為邀請消費者嘗鮮體驗，位於酒店一樓的azie餐廳也順勢推出「五色水餃宴」，提供五色水餃的單點以及套餐選項、每份180元起。

主廚建議五色水餃的食用順序可依顏色由淺到深（白、黃、綠、紅、黑）、口味呈現也是由清爽到濃郁，簡單解凍水煮就是上乘美味，以剪刀取代菜刀的聰明的煮夫煮婦們，也可以在家嘗試煎、煮、炒、炸等不同的烹飪手法，賦予家常水餃不一樣的新滋味。

負責《晶華五色水餃》研發以及製作的宴會廳行政主廚吳俊煌，擁有超過三十年的台菜、廣東菜及上海菜的料理經驗，此次特別跨菜系挑選出五款下飯的菜色入餡，把精湛的廚藝注入到餃子飽滿的餡料當中，每款餃子的餡料製作都費盡心思。以紅色的「剝皮辣椒雞肉餃」為例，主廚選用去骨雞腿肉、洗淨剁碎後拌入切碎的生香菇、宜蘭青蔥、麻油以及胡椒粉，接著加入來自花蓮的剝皮辣椒油以及剝皮辣椒碎拌勻成餡，最後再以加入紅麴粉的水餃皮悉心包裹而成。水餃皮中加入竹炭粉調和的黑色「台式蒼蠅頭餃」，主廚為講究口感以豬肉丁取代蒼蠅頭料理中的豬絞肉，將豆鼓、蘿蔔乾、蒜頭、辣椒、韭菜花炒香後拌入生肉，如此可以保留內餡的肉汁、同時也帶出料理的精隨滋味。製作白色的「蛤蜊胡瓜餃」時，需先將蝦米和薑剁碎、與過鹽脫水後的胡瓜丁一同拌入生豬肉中，調味內餡與完整蛤蜊肉一同包裹成型。這道內餡全程都是使用生料製作而成，水餃下鍋烹煮後、清爽風味及鮮美湯汁讓人回味無窮。

另外一道黃色的「金銀蛋莧菜餃」主廚以皮蛋、鹹蛋切成丁，將莧菜剁碎後用水燙過，蒜頭炸成酥，接著將以上的食材拌入生豬肉中，並以加入薑黃粉的麵皮包裹而成，這道料理最重要的便是食材比例的拿捏，多一分則太鹹、少一分則太淡，相當仰賴主廚掌控食材的經驗。綠色「梅干扣肉餃」的作法最為繁複，要將五花肉切成片、梅干菜炒香後與五花肉一同入鍋蒸煮，梅干菜的鹹香氣會在蒸煮的過程中滲進五花肉、使之慢慢入味。主廚將料理過程分解、重組，首先將梅干菜切丁，拌炒入味後加入生豬肉中，與少許豬油、麻油及胡椒粉調味製成內餡、以拌入綠茶粉的餃子皮悉心包裹，水餃經過復熱後，內餡中的豬肉油脂及鹹香佐料完美結合，成就這道極品之作。

(中時 )