前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，有許多挺韓支持者感到氣憤，認為民進黨高雄議員陳致中、時力議員黃捷等人都推了一把。挺韓五虎將之一、現轉型直播主的杏仁哥，今開直播表示，「為何要罷免陳致中？」杏仁哥也回應真實原因，「扁家偽証案」、「嫖妓」，都有法院宣判結果。

對於在地人發起罷免，陳致中(15日)也迅速在臉書做出回應，「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，他不會後悔，更不會改變，因為他相信罷韓是為了讓高雄更好。如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，他也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任。他重申，做對的事，勇敢無畏」。

杏仁哥也貼出「誠摯終結站」圖卡，「前鎮小港罷起來，罷免陳致中連署代收處」為「高雄市前鎮區新生路32號，鎮南宮牌坊旁」。

杏仁哥今開直播回應「罷免陳致中」原因，他回憶，自己過去雖然支持陳致中，跟許多高雄人一樣，過去陳致中因為爸爸陳水扁貪汙入獄後，他首度出戰選高雄議員，獲得3萬多張選票支持，當時大家都想說，貪汙的是爸爸，跟兒子無關，應該給他一個為民主打拚的機會。

但後來陳致中身為民意代表，卻因為「扁家偽証案」被最高法院判刑3個月定讞，2011年8月中被依法解除職務，且前一年又被周刊爆出去「嫖妓」，陳致中不滿提告求償，卻被高雄地院宣判敗訴。

杏仁哥說，陳致中浪費人民多少公帑和精力去支持，出來再選後，得票率接近腰斬，只剩1.5萬票，這也可以證明說，前鎮、小港選區，已經有不少選民對他反感。陳致中身為一個民意代表，應該是要為民服務，而不是淪為政黨的打手，今天要罷免他，真的很有正當性，罷免手段也是執政黨教高雄人的，絕對沒有報復心態。杏仁哥坦言，雖然罷免一個議員比市長還要難一點，但若將來有需要也會幫忙罷免活動。

(中時電子報)