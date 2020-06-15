據香港機場管理局最新公佈的數據顯示，5月香港國際機場的客運量及飛機起降量繼續受新冠疫情影響，分別較上年同期減少 99.4％、68.7％，換算至3萬5000人次及1萬1355 架次。然而，貨機起降量持續攀升，年增率為29.3％，但貨運量則年減6.8％至37萬7000噸。

此外，由於5月非香港居民入境限制持續和機場的轉機及過境服務仍然暫停，訪港旅客、轉機及過境旅客量下跌接近 100％，香港居民外遊人數則下挫 99％。香港機場已於6月1日起逐步恢復轉機和過境服務，機管局表示至今一直運作順暢。

根據新浪財經報導，進一步觀察香港機場5月的出口貨運量年增率11％，以北美市場表現最為強勁。而貨運量整體下跌主要由於客機機腹載貨空間減少，導致轉口及進口貨運量下降所致。在主要貿易地區中，往來東南亞及印度的貨運量跌幅最為明顯。

今年前5月香港機場的客運量為820萬人次，飛機起降量錄得8萬4180架次，分別年減73.8％及52.6％，貨運量則較去年同期減少10.7％至170萬噸。

從2010年起，位於大嶼山的香港國際機場是全球最繁忙的貨運機場及第三大繁忙的客運機場。去年客運量約為7500萬人次，貨運量為全球第一。而機場連接全球約220個航點，超過100家航空公司在此運營，每天提供逾1100班航班。

(旺報 )