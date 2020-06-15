聽障巡迴教師攜同廣告設計科蔡巧恩同學認識大學資源教室老師，並締結學姊學妹的支持系統和資源連結。（嘉陽高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市嘉陽高中廣告設計科聽障生蔡巧恩，從小被醫師診斷為先天性聽損，但卻未被逆境擊倒，由於本身具備繪畫天份，今年順利錄取勤益科大文化創意事業系，全校師生與有榮焉。

蔡巧恩從小被醫師診斷為先天性聽損，父母十分憂心，帶孩子四處求醫，經過早期療育課程雖略有改善，仍不及正常聽力，所以講話發音不準，國中畢業後，蔡巧恩堅持追求設計夢想，就讀嘉陽高中廣告設計科，為克服先天困難，除靠助聽器增加聽力，上課也坐教室前排，易於辨識老師唇型。

廣告設計科主任呂衍諭表示，蔡巧恩今年透過「身心障礙學生升學大專院校甄選」，錄取國立勤益科技大學文化創意事業系，巧恩平日作畫很努力，樂觀求學、積極向上、苦畫實畫，對設計也有許多想法，這是她應得的成績，實至名歸，十分為她開心。

校長賴昭呈指出，行行出狀元，蔡巧恩3年前選擇就讀嘉陽高中廣告設計科，確實選對了！適性發揮其設計天分，靠著自身努力，以及導師羅和枝和同學協助下適才適所學習，輔導室老師吳宇方更在關鍵的高三時期幫她進行升學分析與規劃，考前還由廣告設計科主任呂衍諭特訓術科實作，這次蔡巧恩能精準錄取心中理想的校系，期許未來能將學習到的專長在業界發光發熱。

蔡爸爸表示，巧恩錄取勤益科技大學文化創意事業系的隔週，老師就陪同他們到勤益科大文創系和資源教室參訪，特別安排文創系重度聽障學姐前來導覽解說，締結學姊學妹的支持系統和資源連結。

(中時 )