紐西蘭籍的凱倫，在萬和宮操作多語文籤詩機前，虔誠參拜！（萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

「阿兜仔也看的懂！」台中市南屯區336年歷史的萬和宮，除傳統式籤筒，最近增設包括中文（繁體字及簡體字）、英文、日文、韓文及泰文等六種語文功能的籤詩機，將服務觸角伸展到外籍遊客；外國人也看懂傳統廟宇籤詩內容，讓外籍觀光客感到很貼心。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮香火鼎盛，國內外遊客與信眾不少，近幾年來，外籍觀光客日漸增多，有些還入境隨俗，參香拜拜後祈求籤詩，請求媽祖指點迷津；雖然籤詩內容有中文解說，但一般外籍遊客卻是「莫宰羊」，無法完全了解籤詩的含意。

萬和宮為化解外籍訪客這種困擾，協助了解籤詩內容，及體驗台灣的特殊宗教文化，廟方增置包括中文等6種語文的60甲子籤的籤詩機；使用時依圖示說明操作，虔誠默念所求願望，隨機取出籤詩，相當方便。蕭清杰親自體驗多語文籤詩機，覺得並不難操作。

蕭清杰指出，多語文籤詩機，並不限定外國人，也歡迎鄉親使用。常春藤高中任教的凱倫，特由太太陪同到萬和宮看到增設的籤詩機相當興奮，特別操作體驗。他有模有樣的持香參拜，口中念念有詞後操作籤詩機，抽出英文籤詩，他說「很好用！很方便又很有趣！」

旅居台中11年，第一次到宮廟抽簫的凱倫指出，抽出的籤詩內容，與他的心境不謀而合，直呼太神奇了！感謝媽祖加持。凱倫也說詩籤的英文翻譯得夠水準，簡單明瞭。

(中時 )