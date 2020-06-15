為居家設計產學視為設計新秀舞台首站的「特力家居盃」全國室內暨傢俱設計大賽金牌14日出爐；分別由國立台灣科技大學建築系一年級學生吳暐凱及明志科技大學工業設計四年級學生余志峰、魏翊涵脫穎而出，奪得室內設計與傢俱設計組的金牌；特力家居總經理謝有全強調，今年受疫情干擾延後2個舉辦，仍吸引全台300多位學子競逐，明年擬新增「商品設計」獎項擴大舉辦。

由特力集團旗下的中欣實業、特力家居、和樂文化基金會主辦，國立台灣科技大學建築系、教育部育才平台執行辦公室協辦的「第八屆特力家居盃全國室內暨傢俱設計大賽」，共收到來自台灣48所大專院校設計相關科系同學的389件作品參與競賽，經過三階段的評審後，針對室內設計類及傢俱設計類分別選出金、銀、銅獎得主各一名及最佳創意、最佳模型、優選等獎項得主。

為了進一步支持台灣年輕一代的設計人才及未來的產業發展，謝有全總經理宣佈明年特力家居盃將再度擴大規模，增加「商品設計組」的競賽，為有志朝設計發展的青年學子，提供更多表現的機會。所有入圍決賽的作品將分別於特力家居桃園館、台南館及高雄館巡迴展出。

國立臺灣科技大學教授陳彥廷指出，經過多年的努力，特力家居盃除了激發年輕學子的設計熱情，並成功發掘設計人才，曾參與大賽的學生，根據評審建議強化作品後，還多次進一步贏得美國IDA設計金獎、德國紅點設計首獎等殊榮，提升台灣設計人才在國際間的能見度。

(工商 )