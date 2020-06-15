包材及設備大廠旭源包裝科技去年每股虧損0.22元，今(15)日股東會承認去年營業報告書及盈虧撥補表，決議不配發任何股利。今年力拚至少做到損益兩平。

旭源去年營收13.18億元，雖比前年12.64億元成長，本業獲利近0.20億元，囿於新台幣兌美元匯率升值而認列匯損1千多萬元，以及研發費用增加，致使去年本期淨損0.12億元，每股虧損0.22元。

旭源第一季營運受疫情影響，每股虧損0.56元，5月合併營收0.95億元，年減退23.74％；前5月合併營收4.74億元，年減16.59％。旭源主管表示，歐美雖陸續解封，客戶尚未全面復工，旭源6月出貨可能與5月相當，如果新台幣兌美元匯率未再大幅升值，希望第二季能減少虧損，甚至損益兩平。

旭源表示，旭源基於標籤機外銷歐美受新冠肺炎疫情影響幾乎停擺，加上標籤機毛利率相對比積層袋及收縮膜等產品低，除轉型要幫同業代工外，也正與半導體、光電及印刷相關設備也者接觸，打算生產後端產業機械，藉此擺脫今年營運虧損的局面。

(工商 )