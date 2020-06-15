新竹馬偕醫院小兒科醫師黃鼎煥指出，這位少女病患就醫時頸部淋巴腺已腫大，從X光檢查可看見胸部縱膈腔有1顆13.5公分的腫瘤。（馬偕提供／陳育賢新竹傳真）

新竹地區1位14歲國中少女，9個多月前突然出現持續咳嗽、流鼻水和皮膚搔癢等症狀，且體重1個月就掉了3公斤，原本以為是過敏症狀，直到發燒和咳嗽症狀加劇而就醫，經新竹馬偕醫院詳細檢查才發現竟是淋巴癌腫瘤所造成。

新竹馬偕醫院小兒科醫師黃鼎煥指出，這位少女病患就醫時頸部淋巴腺已腫大，從X光檢查可看見胸部縱膈腔有1顆13.5公分的腫瘤，電腦斷層更發現腫瘤已壓迫雙側支氣管造成狹窄，導致少女咳嗽加劇，若再延遲就醫，腫瘤更大可能會壓扁支氣管而無法呼吸，造成生命危險。

少女之後再被確診為惡性淋巴癌的何杰金氏淋巴瘤第2期，還好病患隨即展開勇敢抗癌之路，經過8個月化學治療與局部放射線的辛苦治療後，少女呼吸恢復順暢、皮膚搔癢緩解、各種不適症狀逐漸改善，終於重拾健康，開心回到校園。

黃鼎煥說，淋巴癌好發年齡為5至18歲，屬於孩童常見癌症第3位，早期的淋巴癌常是沒有症狀或症狀輕微，不易察覺及診斷，其常見症狀包括不明原因發燒且持續1周以上；頸部、腋窩或是腹股溝的淋巴結腫大；夜間盜汗、咳嗽、呼吸急促；不明原因的體重下降。

黃鼎煥表示，兒童生長發育階段，體重與身高應會持續成長，若非刻意減肥，兒童1個月內若減輕1公斤，就要特別留意孩子身體狀況。

而淋巴癌目前致病的明確原因仍不清楚，但有4項相關因素，包括免疫功能不全；細菌或病毒感染；基金突變；長期暴露在化學製劑如甲醛、殺蟲劑、染髮劑等。

(中時 )