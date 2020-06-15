近日市場調研機構Counterpoint公佈最新報告顯示，4月全球智慧手機出貨量為6937萬台，年減幅41％，其中三星手機的市場佔有率約為19.1％，華為則達到了21.4％，出現華為歷史上首次超越三星，登頂全球第一大市占位置。

據大陸智通財經網引述三星方面猜測，此次三星手機敗給華為，主要是因為三星佔有較大市場的印度，因衛生事件原因封城導致三星手機在印度銷量暴減。此外三星有大量工廠位於印度，該事件的爆發也導致三星手機的工廠不得不停工停產，進而導致生產能力受到了極大影響。

同時根據最新消息傳出，華為正與三星電子商談「代工製造晶片」，作為交易的一部分，華為願意讓出部分全球智慧型手機市占率給三星電子。

據《Asia Times》報導，三星與華為的交易可能成真，原因在於三星比華為更依賴智慧型手機業務，但對華為來說，目前智慧型手機業務的重要性沒這麼高，因為華為目前擁有60萬份5G基地台合約，現階段電信比智慧型手機業務還要更為重要。

(旺報 )