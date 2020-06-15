記憶產品品牌廣穎(4973)續推新品搶攻高階記憶儲存市場商機，最新推出PCIe Gen 4x4最新極速介面-US70 M.2 2280固態硬碟。

廣穎表示，US70 M.2 2280固態硬碟，採3D快閃記憶體，搭載NVMe 1.3標準，相容於最新一代符合PCIe 4.0標準之主機板，提供超高速傳輸效能，讀寫速度分別最高可達每秒5,000MB及4,400MB，與傳統SATA III SSD相比，速度提升近10倍，並可向下相容PCIe 3.0平台，隨插即用。

US70採M.2主流尺寸，符合M.2 2280介面規格的輕巧外觀及無外殼設計，無論是Ultrabook超薄筆電、筆記型電腦或桌上型電腦皆可適用，瞄準電競玩家、超頻高手、影像編輯處理者、設計創作者與企業用戶等各領域的高階專業人士。

業績表現方面，隨著全球解封、恢復拉貨，廣穎5月營收3.03億元，相較4月增長約30.4%，今年前5個月營收15.86億元，較2019年同期成長約2.4%。

今年至今，產業景氣雖受疫情干擾，廣穎電通持續既有步調，積極耕耘「工控」、「B2B通路」及「電子商務平台」三大領域，帶動業績。

廣穎並積極搶攻快速發展的5G、AI以及物聯網趨勢。廣穎近年持續深耕工控領域，無論在全系列工規大容量記憶體、NAND Flash產品，還是雲端管理平台建置，均已完備，準備迎接已然到來的5G時代商機。

(時報資訊)