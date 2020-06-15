活動現場有十道精緻美食及上百顆肉粽供享用。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

今天是警察節，台中市東勢警分局舉行表揚績優員警大會，遴選多位在治安、交通及各項業務推動上有卓越表現員警公開受獎。活動現場除有十道精緻美食及上百顆肉粽外，分局長陳家銘更頒發近2萬元禮劵鼓勵績優員警。

東勢分局表示，不論在治、交安績效或為民服務事蹟上都有優異表現，故藉由此次歡慶警察節大會，除了請台中市知名外燴公司準備數十道精緻美食及上百顆肉粽外，分局長陳家銘更頒發近2萬元禮劵鼓勵績優員警，給予同仁最直接的肯定與慰勞一整年的辛勞。

另外新社區新社里南邊土地公廟也贈送一組監視器連線警察局監視器系統，共同參與協助警方維護地方治安。

東勢警分局指出，本期在刑案破獲方面，共破獲毒品案11件、竊盜案9件、查獲通緝犯23件、尋獲失竊機車2件；在交通疏導方面，協助台中市山城白沙屯媽祖文化協會繞境活動交通疏導，讓活動順利圓滿達成；在為民服務方面，幫助迷途老人返家或協助民眾解決困難事蹟十多件。

分局長陳家銘表示，祝福全體同仁「警察節快樂」，並感謝同仁這一年來的辛勞，期許同仁仍能持續孜孜不倦、克盡職守，為轄區的治、交安付出心力，保障山城鄉親安居樂業。

(中時 )