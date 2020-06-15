台南市蘇姓女檢舉達人近2年來濫訴公務人員瀆職達288件，與民眾糾紛更達千餘件，公務機關困擾之餘，將矛頭指向精神行為主管機關，台南市衛生局發出史上首份針對特定對象公文，說明蘇姓婦人並非精神病患無法強制就醫，各單位必要時只能請警方協助。

台南市民蘇姓婦人因為經常檢舉、濫訴公務人員與民眾，脫序行為引起社會撻伐，不僅有網友為其成立臉書粉絲頁，每天追蹤她的消息，已有7處民間單位公告將她列為禁止進入對象。

蘇婦經常在公務機關引起紛擾，不少公務員與其交手後，認定她有精神問題，將矛頭指向掌管的衛生機關。台南市衛生局近日發出史上首份針對特定對象公文，給需與一線民眾接觸的各公務機關，說明蘇姓婦人非理性作為的建議因應作為。

台南市衛生局說明，蘇婦沒有精神科就醫紀錄，非衛生局列管個案，過去也無自傷、傷人行為，未達精神病患標準，要求公務員與她接觸時，勿將她當作思覺失調者，要按照為「非理性民眾」服務流程處理。

台南市衛生局說明，針對蘇姓婦人發出應對作為公文，是希望公務人員統一作為，以一致性態度應對非理性民眾，不要被激怒。

台南市政府各基層單位近日陸續收到通知，驚呼蘇姓婦人實在威力強大，能夠讓台南市政府為她1人發出公文，不過公文內容仍未提出真正解決方法，僅建議報警，未來面對相關民眾，仍是令人感到頭痛。

(中時 )