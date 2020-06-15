客委會主委楊長鎮(右3)出席鍾肇政追思音樂會。（客委會提供）

鍾肇政追思音樂會14日在龍潭國小舉行。（客委會提供）

「台灣文學之母」鍾肇政5月16日辭世，桃園市政府昨日上午在龍潭國小舉辦「鍾肇政追思音樂會」，以音樂、追思禮拜追悼鍾老對台灣文學的奉獻，蔡英文總統親自出席追頒一等景星勳章及頒發褒揚令，行政院長蘇貞昌、客家委員會主任委員楊長鎮、文化部長李永得、桃園市長鄭文燦等中央與地方首長到場致意，共同緬懷這位臺灣文學巨擘、客家運動先驅。

總統蔡英文致詞時表示，自1988年還我母語運動以來，鍾老爭取成立客家寶島電臺，熱情投身推動臺灣客家運動，努力爭取客家族群權益，推動客家語言文化復甦，凝聚客家意識，提出「新个客家人」口號，為新時代的客家人代表，他的貢獻巨大，永遠值得後世效法與學習。

楊主委說，鍾老是台灣很重要的文學家，寫出台灣人的韌性，寫出土地的骨肉，不但自己寫文學，也透過自己的努力，提攜後輩的作家。他提出新个客家人，是台灣客家運動推行的精神領袖，也是台灣民主化、本土化的倡議者之一，感謝鍾老一生對客家運動的領導及對大家的啟發。

鍾肇政是戰後時期臺灣文學界創作力最豐富的客籍文學家，更是大河小說的開山始祖，一生筆耕不輟，寫作總字數超過2千萬字，1980年代家喻戶曉的電影「魯冰花」就是出自鍾老的創作，而他的「濁流三部曲」及「台灣人三部曲」等大河小說，深具文學價值，是見證時代更迭的社會紀實作品。

鍾老生前也致力推動台灣文學，發起《文友通訊》凝聚文友向心力，對提攜後進不遺餘力，更是新時代的客家人代表，爭取客家族群權益、投身台灣客家運動與民主運動。

追思音樂會的曲目具有深厚涵義，以鍾老生前喜歡的樂曲及以鍾老創作詩句譜成的歌曲演出為主，現場氣氛隆重感人，由龍潭愛樂管弦樂團、芙韻合唱團、龍潭國小學生等團隊，合力演唱電影「魯冰花」主題曲、新个客家人、龍潭崖故鄉等動人樂曲，以音樂傳遞鍾老成長背景與價值信念。

鍾老一生推崇簡樸生活、有虔誠的基督教信仰，追思音樂會最後舉行莊重的追思禮拜，永懷鍾老大河長流的精神。

(中時 )