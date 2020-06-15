高雄市長補選國民黨要派誰，成為熱議話題！資深媒體人黃暐瀚認為國民黨應「認賠殺出」，不要推出人選，若決定要投入補選，8月15日前，國民黨繼續流血，之後繼續療傷。對此，資深媒體人趙少康聽完後神回「暐瀚是好人」。他接著表示。候選人、政黨不能怕受傷，千刀萬剮都要往前衝。他說現在有議員、立委表態可能參選，就不要怕受傷，現在受傷將來才會長更大。

藍營數名立委、民代昨齊聚，表明力挺黨中央自提高雄市長補選人選決心，並承諾都會至少下去輔選5次。而高雄出身的國民黨不分區立委吳怡玎是否參選也成話題，吳昨被問及是否參選，她表示要尊重黨中央與地方，至於有記者問為什麼不參選，吳則反問，「誰跟你說我不參加？」引發議論。

然而，黃暐瀚在節目《鄉民來衝康》中指出，補選國民黨不管推誰，都被年輕人嘲諷。他認為，國民黨不管推誰都不會贏、會完全消耗且陣亡，這次參加補選的人，也沒辦法成為2022國民黨高雄市長參選人。

黃表示，6月6日國民黨就要認賠殺出，但因為不得不，結果就是決定要投入補選，對此他斷言，8月15日前，國民黨繼續流血，8月15日之後，國民黨繼續療傷。他認為，沒有地方可以威脅到陳其邁。他說若是常規選舉就不能不提人選，但高雄市長補選，他坦言，高雄市民已經投票了。

趙少康聽完後直言「暐瀚是好人」，怕候選人受傷。趙認為，候選人、政黨不能怕受傷，千刀萬剮要往前衝，選舉不要怕輸。他說參加補選的人，也許2022當不了高雄市長，但有沒有可能選上立委、區域立委？他說左營有機會，這次罷韓投票罷免票最少，且民進黨在左營本來很危險，若國民黨好好培養一個人，在左營選區域立委，他直言，國民黨在高雄一個區域立委都沒有，「高雄市難道支持不出一個國民黨立委嗎？」他說現在不分區立委、在地市議員以及以前大學校長或教授，大概就這三種人去挑。他說既然有議員要出來，立委也表示沒說不選，那就就地取材。他呼籲不要怕受傷，現在受傷將來長更大；現在保護不讓他受傷，未來還會受傷。

(中時電子報)