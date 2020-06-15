台灣治安史上有2名惡名昭彰、殺害最多殺人魔，除了管鐘演之外，另1個就是罪惡滿盈的徐東志，2人分別奪走7條人命，並列「殺人魔王」。徐東志的殺人動機不是為了財，就是為了情，殺人計畫之縝密，令人不寒而慄，很難想像他只有國中教育程度。

徐東志從民國65年開始他的罪惡滿盈的一生，當年1月29日，他被張姓女友譏罵好吃懶做，一氣之下，猛抓張女頭部撞地板，導致頭顱破裂死亡，隨後將張女屍體以棉被包裹，埋在台中振興路一處空地。

狡滑的徐東志始終否認殺人，俟坦承行凶，屍體已成白骨。（中時資料照）

隔年8月，徐東志發現在酒店上班的江姓同居女友，與其他男人偷情，竟然用220伏特電線通電，將2人活活電死，連續殺害3人後，徐東志似乎殺紅了眼，民國72年捏造1張藏寶圖，聲稱當年日本人在台東太麻里有一處藏寶基地，裡面埋藏了300公黃斤，果真騙4名金主林進壽、吳君榮、郭梁、郭連成，出錢隨他上山「尋寶」，卻不知是踏上黃泉路。

徐東志殺人太多，檢警必需一天比對受害人。（中時資料照）

徐東志為了取信4人，事先訂製特大鐵桶，謊稱能藏寶藏、躲警察，抵達山區準備開挖時，徐東志大喊一句：「警察來了！」，4人匆忙躲進鐵桶內，徐東志隨後灌入瓦斯毒氣，把人活活毒死。

徐東志誘4人「尋寶」毒死鐵桶內，案發後村民圍觀犯案鐵桶。（中時資料照）

時間回到過去，徐東志誘殺林進壽等4人之前，女友江玉雲失蹤，同時，他的友人鄔財與另1位熟識女子張林熟，也雙雙不知去向，他向警方供稱，他與這3人聽說在日本拍色情電影很賺錢，於是與日本犯罪集團接洽，4人一起偷渡到日本，只是他不習慣日本生活，半個月後就偷渡回台。

警方當時懷疑徐東志的說詞，便將徐東志列管，繼續調查失蹤的2女1男，但驚人的是，依據徐東志的供詞，當時的色情犯罪集團首腦是木村勝雄！莫非，這位魔頭騙偷渡客拍A片賺不夠，還進行黃金走私，甚至要殺人滅口？ 專案小組拿徐東志毫無辦法，不過，隨著熟識江玉雲、鄔財、張林熟的家屬出面，很快就拆穿徐東志證詞中的矛盾。

檢警派出怪手挖掘遭徐東志殺害埋屍的殘骸。（中時資料照）

根據家屬們的說法，江玉雲是北投酒家的紅牌酒女，當時有數百萬積蓄；鄔財失蹤前賣了1塊地，身上有100多萬元，沒理由到日本下海賺錢；張林熟的財務狀況比較不明，但她早在1976年就人間蒸發，失蹤之前曾與徐東志同居過，後來張林熟的女兒出面作證，母親確實曾與徐東志同居，也有錢財糾紛。

徐東志的矛盾證詞一一被點出後，開始失去原本的冷靜，支支吾吾起來，警方抓住他話中的多處漏洞：徐東志說去日本拍A片的偷渡船是從高雄旗山出發，但調查時間地點，都沒有這樣的船；同樣地，台東太麻里與加津林一帶，也沒有找到木村勝雄犯罪集團的相關證據，警方對徐東志進行10多個小時反覆盤詰，他終於撐不下去坦承說：「沒錯！人都是我殺的」。

雖然坦承騙殺全台7條人命，但徐東志卻仍對張林熟等3人的藏屍地點遮遮掩掩，警方最終在台中的徐東志父親菜園中，挖出早已腐爛的3具遺體，徐東志聲稱自己因為感情糾紛，才殺害了張林熟、江玉雲與鄔財3人。但根據家屬的證詞與遺體狀況，徐東志的真正的犯罪動機，恐怕是為了沒謀財，先殺了出獄後十分關照他的張林熟，再電死江玉雲與鄔財，得到數百萬積蓄與賣地的100多萬元，貪得無厭的味口變大，再編造一個「尋寶大夢」，誘騙想發財的林進壽等4人，走進他精心設計的陷阱之中，他就這樣奪走了7條人命。

(中時電子報)