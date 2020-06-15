喜歡抓寶嗎？如果你手中的手機比較舊，要注意囉！《Pokémon GO》手遊官方宣布，8 月起將不再支援使用 32 位元的 Android 裝置。共有 14 款 Android 手機被列入其中，訓練家們一定要多多注意啦！

隨著蘋果的 macOS、iOS，微軟的 Windows 10 等系統都不再支援 32 位元，全球知名的手遊《Pokémon GO》也宣布跟進此業界潮流。官方指出，為了簡化開發流程，並將資源集中在支援較新的作業系統和技術，2020 年 8 月起，32 位元的 Android 設備將無法再遊玩《Pokémon GO》。

官方列出了部分 32 位元 Android 裝置，包含三星 Galaxy S4、S5、Note 3、J2、J3；Sony Xperia Z2、Z3；Motorola Moto G (1st gen)、Nexus 6；LG Fortune、Tribute；OnePlus One；HTC One (M8)、ZTE Overture 3 等等 14 支手機，確定在 8 月份開始後就無法獲得《Pokémon GO》官方支援。其餘 64 位元的 Android 設備還有 iPhone 都不受影響。

不過，並不是說沒有被列在清單中的設備就不是 32 位元 Android 設備。《Pokémon GO》官方請使用者可以聯繫 Android 設備的廠商來進行確認，此外，可自行判斷的原則還包含：(1)2015年以前製造的Android手機大多數為 32 位元。 (2)如果手中持有的 Android 裝置至少具備 4GB 的記憶體，則很有可能是 64 位元的設備。

《Pokémon GO》官方提醒，如果不幸你的手機正好僅支援 32 位元，那麼建議要升級至 64 位元的 Android 設備或是 iPhone 才能繼續玩《Pokémon GO》，盡情抓寶。如果你因此需要更換手機，官方建議要妥善保存帳戶登入資料（包含帳戶供應商，電子郵件地址和密碼），來讓你在新手機中可以順利登入！《Pokémon GO》訓練家們請多多注意囉。

(科技)